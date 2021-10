Laavan saartamat koirat katosivat yllättäen La Palmalla – paikalta löytyi salaperäinen juliste ja jalanjälkiä

Alueella liikkuminen on kiellettyä

Kukaan ei tiedä tarkalleen, missä koirat ovat ja mikä taho on todellisuudessa mahdollisen pelastusoperaation takana. Ei myöskään ole tiedossa, miten koirat on onnistuttu hakemaan laavan keskeltä.

The Guardianin mukaan on mahdollista, että pelastusryhmä toimii anonyymisti, koska alue on evakuoitu ja luvattomasta liikkumisesta voi saada rangaistuksen.