Puolustusvoimat selvittää Oikeutta eläimille -järjestön väitettä sotakoirien kohtelusta koulutuksessa – järjestö kertoo saaneensa vinkkejä koirien väkivaltaisesta kohtelusta

Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa kertoo STT:lle, että kyse on yksittäisestä sähköpostiviestistä.

– Taustatiedon hankinnassa on tullut selväksi, että on syytä epäilyyn. Puolustusvoimien toiminnan salakuvaaminen on hankalampaa kuin harrastajien, Muurimaa sanoo.