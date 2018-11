Suojelualueet auttavat lintuja sopeutumaan ilmastonmuutokseen – "Pohjoisen lajeilla on suurin sukupuuton riski"

Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue Helsingissä on turvapaikka monille linnuille. Turvapaikat tulevat tarpeeseen, koska jo 36 prosenttia Suomen lintulajeista luokitellaan uhanalaisiksi. Suurin syy lintukatoon on elinympäristöjen kuten soiden ja kosteikkojen väheneminen tai huono kunto. Sen lisäksi lintuja uhkaa ilmastonmuutos.

– Periaatteessa niillä on kaksi vaihtoehtoa: joko siirtyä ilmaston mukana tai sopeutua vaan lämpimämpiin olosuhteisiin, toteaa Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) tutkija Petteri Lehikoinen.

Tutkija Petteri Lehikoinen on selvittänyt ilmastonmuutoksesta johtuvia lintulajien runsaudenmuutoksia suojelualueilla ja niiden ulkopuolella.

Tutkija Petteri Lehikoinen on selvittänyt ilmastonmuutoksesta johtuvia lintulajien runsaudenmuutoksia suojelualueilla ja niiden ulkopuolella.

Ilmastonmuutos etenee 16 metriä päivässä

– Lintulaji siirtyy pohjoiseen keskimäärin 4 metriä päivässä, mutta ilmastonmuutos siirtyy 16 metriä päivässä eli se on nelinkertainen tahti. Linnut eivät siis pysy ilmaston mukana. Jos pystyy sopeutumaan, ei tarvitse liikkua niin nopeasti, selittää Lehikoinen.

Riekon talvinen höyhenpuku suojelee lintua lumessa, mutta lumettomissa oloissa valkoinen lintu on helppo saalis pedoille. Kuva: Petteri Lehikoinen

Riekon talvinen höyhenpuku suojelee lintua lumessa, mutta lumettomissa oloissa valkoinen lintu on helppo saalis pedoille. Kuva: Petteri Lehikoinen

Suokukko ja riekko vaarassa

– Nimenomaan näillä pohjoisen lajeilla sukupuuton riski on suurin, kun ei ole paikkoja, mihin mennä ja sopeutuminenkin voi olla vaikeata lämpenemisen myötä, pohtii Lehikoinen.

Esimerkiksi jo nyt äärimmäisen uhanalainen suokukko ei ehkä selviä lämpenevän ilmaston aiheuttamista ongelmista. Vaikeuksia on myös riekolla vaarantuneeksi luokitellulla riekolla, joka on valkoisessa talvipuvussaan helppo saalis pedoille lumettomassa ympäristössä. Erittäin uhanalainen pulmunen on vuoristolintu, jolla ei enää juuri ole mahdollisuuksia perääntyä ilmaston mukana.