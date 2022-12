Suloinen Salkkarit-vauva ihastuttaa jouluisessa otoksessa – halailee lahjaksi saamaansa pehmolelua

– Valtavasti jouluiloa kaikille! Salkkarit-kuvaukset on nyt tauolla ja ensi vuonna palataan taas asiaan. Sarja jatkuu telkkarissa perjantaihin 23.12. asti ja Katsomosta voit seurata joulukalenteria aattoon asti, tilillä kirjoitetaan.

Laakson äiti Saara Rastas kertoi aikaisemmin pienokaisella olevan kuvauksia 1–2 kertaa viikossa , mutta on myös vapaaviikkoja. Kuvauksissa on joko Rastas tai Hugon isä aina mukana.

– Hugo on usein jonkun näyttelijän sylissä tai istuu sitterissä. Pienempänä hän nukkui lähes koko ajan. Me vanhemmat olemme kameran takana tai vähän sivummalla katselemassa. Kuvaustilanteessa Hugo ei useinkaan huomaa, että olemme poissa. Siellä on niin paljon katseltavaa, Rastas kertoi.