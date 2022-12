Suloinen Coco-tytär varastaa huomion Harlinien joulukuvissa – Johanna ja Renny kertovat, kuinka he viettävät joulua Miamissa: "Luomme omat traditiomme"

Menestysohjaaja Renny Harlin ja vaimo Johanna Harlin viettävät viisikuukautisen Coco-tyttärensä kanssa joulun Miamissa omassa kodissaan. Työt ovat vieneet perhettä ympäri maailmaa, joten joulun perhe Harlin halusi rauhoittaa vain heille itselleen ilman vieraita.

– Päätimme, että luomme omat traditiomme ja nautiskelemme ihan rauhassa. Olemme jouluaaton kolmistaan, mutta vielä on epäselvää, miten vietämme muut pyhäpäivät, Johanna kertoo.

Parin suloinen tytär Coco täytti viisi kuukautta juuri ennen joulua. Johanna kertoo, kuinka pienokainen kasvaa silmissä ja osaa istua jo ihan itse.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän yrittää koko ajan napata ruokia ruokapöydästä. Päätimme, että jouluna hän saa maistaa ensimmäistä kertaa jotain perunamössöä.

– Hän on kovasti osoittanut kiinnostusta kaikkea sitä kohtaan, mitä me syömme. Erityisesti se kiinnostaa, kun juomme aamulla salin jälkeen proteiinipirtelöä pillillä. Hän kovasti katsoo ja ihmettelee, miksi hän ei saa sitä, Renny jatkaa.

Renny ja Johanna valmistavat itse jouluruokansa. Lounaaksi he syövät lehtitaikinaan tehtyä kalkkunapiirakkaa, joka on Johannan vuoksi maidoton ja gluteiiniton. Se nautitaan kanaliemen kanssa.

– Se on ollut meidän molempien kodeissa perinteenä jouluisin, Renny kertoo.

Iltapäivällä perhe nauttii herkullisesta kalapöydästä, johon kuuluu muun muassa graavilohta, sillejä, kaviaaria sekä eksoottisia mereneläviä salaatin ja rosollin kera.

– Illalla syömme pääruoan. Pöydässä on kalkkunaa sekä teemme ainakin peruna- ja porkkanalaatikon. Jälkiruokana meillä on marenkimarjajäätelöä ja Coco saa marjamössöä.

Kalapöydän jälkeen joulupukki tulee vierailemaan perheen kotona. Renny ja Johanna tunnustavat, että he ovat hankkineet paljon käytännöllisiä lahjoja tyttärelleen sekä myös Myy-koiraa saa pukilta lahjoja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on aika maanläheinen linja lahjojen suhteen. Emme ole ostaneet muovi- tai sähköleluja, vaan lelut ovat käsintehtyjä puisia tai kankaisia, hyvin maanläheisiä juttuja. Haluamme totuttaa hänet siihen, pari sanoo.

Renny ja Johanna ovat huomanneet pienessä tyttäressään taiteellisia piirteitä.

– Olemme tyypillisiä vanhempia, että me ihmettelemme kaikkea. Meistä tuntuu, että Coco on todella visuaalisesti ja taiteellisesti suuntautunut. Hän on niin hirveän kiinnostunut kuvista ja väreistä. Meillä on kotona taidetta aika paljon ja hän rakastaa katsella tauluja. Ihan vaikka olisi limsatölkki kädessä ja siinä olisi kuvioita, hän kurkkii sitä kulmat kurtussa kauan, Renny kertoo.

Vaikka pari oli suunnitellut ostavansa toisillensa vain yhdet lahjat, näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Se sitten vähän lapasesta, kun kävimme pariin otteeseen kaupungilla ostoksilla, he naureskelevat.

Pariskunta on viettänyt kolme joulua yhdessä ja tänä vuonna he aloittivat uuden joulutradition: hyväntekeväisyyden. Pari kertoo, että he haluavat opettaa tyttärelleen pienestä pitäen, että tällä tavoin voi jakaa myös iloa muille ihmisille.

– Löysimme täällä paikan, missä voi lahjoittaa vähävaraisille perheille joululahjoja. Menemme sinne ennen jouluaattoa ja viemme lahjoja. Varmaan kun Coco on vanhempi, voimme mennä soppakeittiöön jakamaan ruokaa tai tekemään leivonnaisia tai keittoja. Se on kiva opettaa tyttärellemme, vaikka meillä on hirveän hyvin asiat ja eletään mukavasti, niin kaikilla ihmisillä ei ole asiat ihan samalla tavalla.