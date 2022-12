Renny ja Johanna Harlin hempeilevät romanttisessa otoksessa aaltojen keskellä: "Kolmas joulu yhdessä"

Renny ja Johanna Harlin julkaisivat Instagramissa torstaina 22. joukukuuta romantiikkaa tihkuvan otoksen, jossa kaksikko on kahden keskellä turkoosin meren aaltoja pilvenpiirtäjien edustalla. Pari on jakanut romanttisessa hetkessä myös suudelman.

Pariskunnan romanttista otosta on ihasteltu ahkerasti seuraajien kesken kuvan kommenttikentän puolella.

– Vau, tämä on täydellinen kuva täydellisestä hetkestä, toinen seuraaja hehkuttaa.

Harlineilla on yksi yhteinen lapsi, kesällä 2022 syntynyt Coco-tytär. Lisäksi elokuvaohjaaja Renny Harlinilla on aikuinen poika Luukas Harlin. Perhe asuu Yhdysvaltojen Miamissa. He majailivat kesällä useamman kuukauden Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa Renny Harlinin töiden vuoksi