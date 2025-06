Johanna ja Renny Harlin viettivät juhannusta Suomessa: "Kesäyön taikaa paratiisisaarellamme"

Johanna ja Renny Harlin ovat saapuneet Suomeen lastensa kanssa. Perhe vietti juhannusta kesäpaikassaan Tammion saarella.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin asuvat lastensa Cocon ja Julesin kanssa Miami Beachillä. Viikko sitten he vaihtoivat maisemaa Espanjaan, jossa Renny kuvaa uutta elokuvaansa Black Tides. Tällä hetkellä Harlinit ovat Suomessa.

He viettivät juhannusta perheen kesken Tammion saarella, missä heillä on kakkoskoti. Tammion saari on Renny Harlinin turvasatama, jossa on hän on viettänyt ison osan lapsuudestaan.

Renny ja Johanna Harlin remontoivat saaren vanhan kalastajatilan vuosina 2021–2023 ja ovat viettäneet siitä lähtien siellä aikaa kesäisin.

Johanna Harlin julkaisi Instagramissa kuvia perheen Suomi-juhannuksesta. Myös Johannan vanhemmat ja Cocon ja Julesin isovanhemmat olivat mukana juhannuksen vietossa.

– Kesäyön taikaa paratiisisaarellamme, Johanna Harlin kirjoittaa.

Jos kuvat eivät näy, voit katsoa ne täältä.