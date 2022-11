Johanna Harlin pulikoi suloisen Coco-tyttärensä kanssa – Pippa Laukka teki havainnon: "Hän on kyllä hurmaava sekoitus sinua ja Rennyä"

Menestysohjaaja Renny Harlin on matkustanut perheensä kanssa takaisin kotiinsa Miamiin. He asuivat useamman kuukauden Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa Rennyn töiden vuoksi.

Rennyn vaimo Johanna Harlin julkaisi suloisen yhteiskuvan parin Coco-tyttären kanssa, kun he pulikoivat uima-altaassa. Suloinen tytär hymyilee onnellisen näköisenä kameralle.

– Hän on kyllä hurmaava sekoitus sinua ja Rennyä, julkkislääkäri Pippa Laukka kommentoi.

Harlinien elämää on saanut seurata jo kahden kauden verran The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä MTV Katsomossa.