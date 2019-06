Sukupuoltaan korjaava kieltäytyi siviilipalveluksesta ja tuomittiin pantarangaistukseen – hovioikeus sovelsi vanhaa lakia ja hylkäsi syytteen

Hovioikeudelle osoittamassaan valituksessa hän vetosi myös siihen, että on korjaamassa sukupuoltaan naiseksi. Käräjätuomion jälkeen helmikuussa 2018 Helsingin hovioikeus oli hylännyt toisen henkilön syytteen tapauksessa, jossa tämä oli niin ikään vedonnut vakaumukseensa. Siinä hovioikeus katsoi, ettei syytetyn pasifistista vakaumusta ollut perusteita asettaa eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien vakaumukseen nähden.

"Lainsäädäntö ollut syrjivä"



– Tämän lisäksi (syytetty) on tuonut esiin siviilipalveluksesta kieltäytymisen perusteena myös sukupuolen korjauksen, oikeus toteaa.

– (Syytetty) on miehenä ollut velvollinen suorittamaan siiilipalveluksen. Sillä seikalla, että hän on myöhemmin ilmoittanut vaihtavansa sukupuolensa naiseksi, ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa. Ainakin väestötietojärjestelmän kannalta sukupuolen korjaus on kesken.