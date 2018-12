Mies raiskasi nukkuvan lapsuudenystävänsä veneessä – vetosi oikeudessa perheeseen ja työpaikan menettämiseen, ei säästänyt vankilatuomiolta

Syynä oli muun muassa miehen ja naisen välinen luottamussuhde. He olivat tunteneet lapsuudesta asti ja kuuluivat samaan ystäväpiiriin. Oikeuden mukaan nainen oli aiemmin ilmaissut, ettei halua fyysistä tai seksuaalista läheisyyttä mieheltä.

Mies kertoi alkaneensa seurustella tapahtumien jälkeen



Mies katsoi, että rangaistuksen tuomitsemista ehdollisena puolsi muun muassa se, että hän on suorittanut oikeuden määräämän yhdyskuntapalvelun, maksanut vahingonkorvaukset ja pidättäytynyt valittamasta tuomiosta.

– Mies on tapahtuman jälkeen alkanut seurustella, muuttanut yhteen avopuolisonsa kanssa ja heille on syntynyt lapsi. Miehellä on vakituinen työpaikka, jonka hän menettää, mikäli hän joutuu vankilaan.