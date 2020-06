Sukupuolitautien määrä kasvaa Suomessa – lääkäri muistuttaa olemaan tarkkana: "Jos oireita jäädään odottamaan, niin silloin on jo myöhäistä"

Yhdeksi syyksi on epäilty sitä, että ihmiset käyvät enemmän testeissä. Hiltusen mukaan tästä ei kuitenkaan ole näyttöä tai tilastoa.

– Suomessa on paljon erilaisia kunnallisia ja yksityisiä laboratorioita, mistä syystä valtakunnallista tilastoa on vaikeaa koota. Jos ihmiset käyvät enemmän testeissä, niin se on toki hyvä asia.