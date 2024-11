USU: Tippuritartuntoja nyt ennätyksellisen paljon – erikoislääkäri varoittaa seurauksista

Tippuritartuntoja on todettu Suomessa tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo Uutissuomalainen. Tartuntoja on todettu tänä vuonna jo vajaat 1 600, kun koko viime vuonna tartuntojen määrä oli noin 1 300. Viime vuosi oli myös tartuntojen ennätysvuosi.

– Ongelmana on, että maailmalla ja Euroopassakin on tavattu tippurikantoja, joihin perinteiset antibiootit eivät tehoa. Suomessa niitä ei ole vielä todettu, mutta seuraamme tilannetta. Mitä enemmän tautia on, sitä todennäköisempää on, että vastustuskykyinen kanta tulee meillekin, Hiltunen-Back sanoo.