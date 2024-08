Seksitautitartuntojen määrä lähti kasvuun yhdestä selkeästä syystä: "Sitten se vapaus tuli"

Yllä olevalta videolta voit katsoa, miten seksitautien kotitestit toimivat. Entä mitä mieltä lääkäri on niiden luotettavuudesta?

Esimerkiksi tippuritartuntoja todettiin viime vuonna 1 300, joka on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Heinäkuuhun mennessä tänä vuonna tartuntoja on todettu jo 933.

Kuppatartuntoja todettiin viime vuonna "vain" vajaa 500 kappaletta, mutta koronavuosina niitä oli sitäkin vähemmän. Heinäkuun 2024 loppuun mennessä tartuntoja on todetty 155.

Klamydia on kaikista yleisin seksitauti Suomessa. Viimeiset viisi vuotta klamydiatartuntoja on havaittu tasaisen paljon, heinäkuuhun mennessä tartuntona on todettu 6 818 kappaletta.