Syyhy äityi epidemiaksi – tutkija: Seksin kautta leviäminen voi olla merkittävä syy

Seksi yksi merkittävä syy syyhyn leviämiselle?

– Sen takia on epäilty, että esimerkiksi seksin kautta tapahtuva leviäminen on yksi merkittävä syy. Kun tässä ryhmässä on enemmän eri seksikumppaneita, niin se on lisännyt myös leviämistä tässä ryhmässä, Aivelo selittää.