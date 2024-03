USU: Yli 1 400 korjannut juridisen sukupuolensa vuoden aikana

Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan viime vuonna 3. huhtikuuta. DVV:lle on saapunut translain uudistuksen jälkeen lähes 2 200 hakemusta juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Ennen lakiuudistusta määrä oli noin 200 hakemusta vuodessa.

Juridisen sukupuolen korjaamisen edellytyksenä on myös, että henkilö on täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.