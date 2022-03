Yle: Mika Lehtimäen tapauksessa mukana myös fyysistä kajoamista

Eroilmoituksensa yhteydessä Lehtimäki kertoi syksyllä naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä saamansa varoituksen johtuneen yöaikaan lähetetyistä tekstiviesteistä. Tiistaina Yle uutisoi, että Lehtimäen epäasiallisen käytöksen selvityksessä on paljastunut myös fyysistä kajoamista. Epäasiallista käytöstä on Ylen tietojen mukaan jatkunut useiden vuosien ajan.

Yle kertoo, että tehdyn selvityksen mukaan Lehtimäki on epäasiallisen käytöksensä yhteydessä ottanut esiin mahdollisuutensa vaikuttaa kohteeksi joutuneen työuraan. Ilman vastakaikua jäätyään Lehtimäen suhtautuminen henkilöön on muuttunut tätä ammatillisesti vähätteleväksi.

– En muuten voisi kommentoida ollenkaan, mutta koska Lehtimäki on itse kertonut, että hän on saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, niin voin vain vahvistaa tämän. Kun varoitus on annettu epäasiallisesta käytöksestä eikä seksuaalisesta häirinnästä, tällä perusteella voi todeta, että kyse ei ole fyysisestä kajoamisesta, Vapaavuori sanoo.