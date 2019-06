Sture Fjäderin kolumni: Jatkuva oppiminen ei saa jäädä unohduksiin

Antti Rinne on kutsunut Akavan ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt neuvotteluihin työllisyysasteen nostamiseksi. Meidän on elokuuhun mennessä tehtävä esitys toimenpiteistä, joiden kautta Suomeen syntyy tuhansia uusia työpaikkoja.

Akava suhtautuu tähän tilaukseen myönteisesti. Työllisyysasteen nostaminen on pitkäaikainen tavoitteemme.

Osaaminen on paras lääke työttömyyttä vastaan



Työttömyyden taustalla on usein kyse joko puuttuvasta tai puutteellisesta koulutuksesta. Toisilla koulutie on katkennut perusasteen suorittamiseen, toisten aikanaan hankkima osaaminen on vanhentunut työelämän yhä nopeammassa muutoksessa.