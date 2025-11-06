Presidentti varoitti YK:n ilmastokokouksessa kyynisyyden vaaroista.

Presidentti Alexander Stubb on YK:n ilmastohuippukokouksen puheenvuorossaan Brasiliassa korostanut, ettei ilmastotoimia ja kasvua tulisi panna vastakkain.

– Ne ovat ystäviä. Ne kulkevat käsi kädessä. Meillä on lukuisia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että talouskasvu on mahdollista ilman lisääntyneitä hiilipäästöjä. Meidän on investoitava puhtaisiin teknologioihin ja varmistettava, että ne ovat niiden saatavilla, jotka niitä eniten tarvitsevat, presidentti sanoi.

– COP30-ilmastokokouksen on lähetettävä selkeä viesti siitä, että vihreä siirtymä on tullut jäädäkseen ja että fossiilisilla polttoaineilla ei ole tulevaisuutta. Kymmenen vuotta Pariisin jälkeen meidän on varmistettava, että myös Belem muistetaan menestyksenä, Stubb jatkoi.

Stubb muistutti puheensa lopussa kuulijoitaan myös siitä, että vaikka suomalaisen sanonnan mukaan pessimisti ei pety, ei kyynisyydelle ole sijaa ilmastotoimissa.

– Olen eri mieltä. Pessimisti ei koskaan tule ratkaisemaan ilmastokriisiä.