Presidentti Alexander Stubb sanoi Helsingin turvallisuuskonferenssissa, että venäläisdroonien viime viikolla tekemä Nato-maa Puolan ilmatilan loukkaus on esimerkki siitä, kuinka Venäjä koettelee länsimaita niin maalla, merellä kuin ilmassakin.
Stubbin mukaan ukrainalaisten arvio on ollut se, että Venäjä on pyrkinyt toiminnallaan testaamaan Naton päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa puolustautumisessa. Naton vastaus on Stubbin mielestä ollut hyvä, mutta tapahtunut on hänestä paljastanut kehittämisen varaa Nato-maiden ilmatorjunnassa.
Lue myös: Putinin puhuvat päät soimaavat Suomea – ISW: Kyseessä Kremlin operaatio
Stubb kertoo uskovansa yhä siihen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi onnistua kätilöimään rauhansopimuksen Ukrainan ja Venäjän välille.
Stubbin mukaan Trump on edelleen parhaassa asemassa oleva yksittäinen ihminen, joka voi tuoda Ukrainan sodan päätökseensä, eikä Yhdysvaltain presidentin neuvottelukykyä pidä aliarvioida.