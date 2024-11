Stubbin mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee olla yksimielistä.

Presidentti Alexander Stubb tuomitsee ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan paikalta eronneen Kimmo Kiljusen (sd.) kohupuheet muun muassa itärajan sulkemisesta.

– Edustaja Kiljusen näkemykset eivät missään muodossa vastaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, Stubb sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Stubb ei ottanut kantaa siihen, oliko Kiljusen ero oikea tai väärä päätös. Se oli Kiljusen "oma päätös", presidentti sanoi.

Stubb sanoi ulko- ja turvallisuuspolitiikan olevan tietyissä tapauksissa "herkkä" aihe, koska kyse on Suomen itsenäisyydestä ja turvallisuudesta.

– Meillä on Venäjän kanssa rajaa 1 340 kilometriä. Se, että pysytään tietyissä linjoissa, ollaan saman mielisiä siitä, miten turvallisuutta hoidetaan.

– Siinä pidetään kiinni linjasta ja pitää myös muistaa, että Suomen ulkopolitiikka perustuu aina oikeusvaltion ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, demokratiaan ja vapauteen, Stubb jatkoi.

Vaati rajan avaamista ja syytti iltapäivälehtiä

Kiljunen joutui eroamaan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä sen jälkeen, kun hänen suomenvenäläisen Aleksanterinliiton tilaisuudessa pitämä puheenvuoronsa levisi verkossa.

Kiljunen muun muassa vaati itärajan avaamista ja syytti suomalaisia iltapäivälehtiä Venäjän hybridivaikuttamisen edistämisestä.

Pitkäaikainen tapa on, että ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja pysyy julkisissa lausunnoissaan maan ulkopoliittisen johdon linjoilla, edusti hän hallitus- tai oppositiopuoluetta.

Eroamisensa jälkeen Kiljunen sanoi hänellä olevan empatiaa venäläistaustaisia henkilöitä kohtaan, mistä myös kuohuttaneet lausunnot johtuivat. Kiljusen vaimo on syntynyt Venäjällä.

– Elämässä on kuitenkin hetkiä, jolloin kysytään nöyryyttä, ja minulla on juuri se hetki. Minä kannan vastuuni isänmaan eteen ja pyysin ryhmältäni, voivatko he vapauttaa minut puheenjohtajan tehtävästä.

– Tämä itärajan sulkeminen tulee minulle hyvin lähelle tunteisiin ja perheeseeni, Kiljunen sanoi viitaten mitä ilmeisimmin venäläissyntyiseen vaimoonsa.

Sdp valitsee ulkoasiainvaliokunnan uuden puheenjohtajan eduskuntaryhmän kokouksessa tiistaina.