Kiljunen syyttää suomalaista iltapäivälehdistöä Venäjän asian ajamisesta.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) väittää suomalaisten iltapäivälehtien olevan Venäjän trollien palvelijoita, uutisoi Helsingin Sanomat.

Kiljusen ja suomenvenäläisen Aleksanterinliiton lokakuussa eduskunnassa järjestetystä tapaamisesta kuvattiin video, jolla Kiljunen syyttää suomalaista iltapäivälehdistöä Venäjän asian ajamisesta.

– Se on tosi raskasta hybridivaikuttamista, mitä meidän iltapäivälehdistö tekee. Jos Venäjällä on trolleja, jotka haluaa vaikuttaa negatiivisesti Suomeen, niin nämä iltapäivälehdet on parhaat palvelijat siinä, Kiljusen väitetään sanoneen videolla.

MTV Uutiset ei ole nähnyt videota. Kiljunen on vahvistanut HS:lle, että esiintyy videolla.

Lisäksi Kiljunen mainitsi, että iltapäivälehdet siteeraavat näyttävästi venäläisiä historioitsijoita, jotka saattavat vaatia vanhojen Venäjän rajojen palauttamista.

– On vähän sellainen tunne tuossa lehdistön kirjoittelussa, että kaikki venäläiset ovat vihollisia, ja se on oikein venäläisille, että he saavat kärsiä, Kiljusen väitetään sanoneen.

Kiljunen kertoo viestipalvelu X:ssä, ettei puhunut tapaamisessa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, vaan kansanedustajana.

Tapaamisessa puhuttiin myös Suomen päätöksestä sulkea Suomen ja Venäjän välinen raja henkilöliikenteeltä, suomalaisvenäläisen Itä-Suomen koulun lakkautusuhasta sekä hallituksen lakiesityksestä, jolla aiotaan kieltään venäläisten kiinteistökaupat Suomessa.

Kiljunen pyytää anteeksi

Kaksi tuntia HS:n jutun julkaisun jälkeen Kiljunen lähetti tiedotteen, jossa pyytää anteeksi ja selittelee sanomisiaan. Myös luonnehdinta kotimaisesta lehdistöstä on nyt hyvin erilainen.

– Minulla on erittäin suuri arvostus suomalaista lehdistöä kohtaan, joka on riippumaton ja erittäin korkeatasoinen, Kiljunen sanoo tiedotteessa.

Kiljunen toistaa sen, mitä aiemmin sanoi X:ssä, että "esittämäni näkökannat eivät edusta SDP:n, saati eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan linjaa."

– Kyse oli puhtaasi yksityisajattelustani. Aion antaa eduskuntaryhmälle asiasta selvityksen.

– Tilanne Venäjällä ja itärajalla koskettaa minua henkilökohtaisesti perheeni kautta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan roolissa ja tähän ikään tullessa minun olisi silti pitänyt ymmärtää, että en voi tällaisia lausuntoja antaa, Kiljunen toteaa.