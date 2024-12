Stubb: Suomi tarkastaa venäläisöljyä kuljettavien laivojen vakuutuksia – näin se käytännössä tapahtuu

Vakuutustarkastuksilla pyritään puuttumaan pakotteita kiertävän Venäjän niin sanotun varjolaivaston toimintaan.

Suomi ryhtyi viime viikolla tarkastamaan venäläistä öljyä kuljettavien laivojen vakuutuksia Suomenlahdella, kertoi presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä maanantaina.

Stubb osallistui puolustusyhteistyötä tekevien JEF-maiden päämieskokoukseen Tallinnassa, jossa maat sopivat puuttuvansa Venäjän niin sanotun varjolaivaston aiheuttamaan ympäristöuhkaan ja pakotteiden kiertämiseen.

Presidentin julkaisu kirvoitti uteliaita kommentteja siitä, miten vakuutuksia tarkastetaan käytännössä.

Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen kertoo, että Suomenlahdella venäläistä öljyä kuljettavien tankkereiden vakuutustietoja kysytään viestitse, esimerkiksi sähköpostitse, ja tarvittaessa radioyhteydellä. Vastuuvakuutustodistuksia tiedustellaan muiden rutiinitoimien ohessa.

– Aluksilta kysytään ensin viesteillä ja tarvittaessa VHF-radioliikenteellä normaalin ilmoittautumisen yhteydessä, onko heillä voimassa oleva CLC-vakuutustodistus, hän kertoo.

Aluksille ei siis nousta fyysisesti eikä niitä pysäytetä.

CLC-yleissopimuksella tarkoitetaan Traficomin mukaan kansainvälistä sopimusta, joka velvoittaa aluksen omistajaa vakuuttamaan öljyaluksensa mahdollisen öljyvahingon varalle.

Toistaiseksi vakuutukset voimassa kaikilla

Vakuutustodistusten perään Suomenlahdella kyselee valtio-omisteinen Fintraffic-liikenteenohjausyhtiö Traficomin toimeksiannosta. Fintrafficin meriliikenteenohjaus valvoo rahti- ja matkustajalaivojen kulkua Suomen rannikkoalueella vuorokauden ympäri.

Sonninen tähdentää, että Fintraffic ei ole viranomainen, vaan Traficom on viranomaisvastuussa asiassa.

Fintrafficille tulee kyselyn yhteydessä kertoa, mistä vakuutus on saatu. Sonninen sanoo, että tähän mennessä jokainen säiliöalus, jolta on kysytty vakuutusta, on vastannut.

– Ja kaikilla on ollut vakuutukset voimassa, hän kertoo.

STT kysyi Sonniselta sähköpostitse sitaattien tarkastamisen yhteydessä lisäkysymyksenä, miten Fintrafficissa varmistetaan tiedustelun yhteydessä se, että vakuutus on todellakin olemassa. Tähän Sonninen ei vastannut.

Laivoista osa pakotelistalla

Venäjän niin sanottu varjolaivasto liikkuu Sonnisen mukaan kansainvälisellä merialueella Venäjältä Suomenlahdelle ja sieltä länteen. Kansainvälinen merialue Suomenlahdella ei kuulu Suomen aluevesiin, mutta on osittain osa Suomen talousvyöhykettä.

Varjolaivasto kuljettaa esimerkiksi venäläistä öljyä Itämereltä ja auttaa näin Venäjää kiertämään pakotteita.

Muun muassa Helsingin Sanomat kertoi maanantaina hyväksytystä EU:n pakotepaketista, jonka seurauksena yhteensä 79 varjolaivaston alusta on nyt pakotelistalla.

Varjolaivastoon kuuluvien alusten määrän arvio on vaihdellut eri lähteissä paristasadasta muutamaan sataan.

Vanhat tankkerit vaara ympäristölle

Venäläistä öljyä kuljetetaan vanhoilla ja usein vakuuttamattomilla tankkereilla, mikä lisää ympäristökatastrofien riskiä, tiedotti Euroopan parlamentti marraskuussa.

Kauhukuva toteutui hiljattain, kun Venäjän miehittämän Krimin niemimaan edustalla tapahtui öljyvuoto kahden venäläisen tankkerin jouduttua onnettomuuteen. Ukrainan mukaan vuoto voi aiheuttaa Mustallamerellä suuren ympäristökatastrofin.