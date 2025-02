Koala-tankkeri kuuluu Venäjän varjolaivastoon – löytyy kahdelta kyseenalaiselta listalta

Tällainen alus on Laukaansuussa pulaan joutunut Koala.

Venäjän Laukaansuussa uppoamisvaarassa oleva Koala-tankkeri on valmistunut vuonna 2003. Laivaliikenteen seurantasivusto MarineTrafficin mukaan alus on 274 metriä pitkä ja 50 metriä leveä tankkeri on rekisteröity Karibialla sijaitsevan Antiguan ja Barbudan lipun alle.

Virolaismedia Postimees kertoo, että aluksella operoi 24 hengen miehistö, joihin kuuluu neljä Venäjän, kahdeksan Georgian ja 12 Indonesian kansalaista. Median mukaan tankkerilla on lastina 130 000 tonnia öljyä.

Mainitaan kyseenalaisilla listoilla

Koala-tankkerin nimi mainitaan muun muassa voittoa tavoittelemattoman United Against Nuclear Iran -organisaation listalla, johon kerätty luettelo aluksista, jotka ovat aiemmin kuljettaneet iranilaista öljyä, mutta myöhemmin siirtyneet kuljettamaan venäläistä öljyä.

Koala-tankkeri mainitaan niin ikään Greenpeacen listalla, johon on lueteltu tietoa Itämerellä liikkuvista yli 15 vuotta vanhoista aluksista, jotka voivat olla mukana Venäjän öljyn ja muiden raaka-aineiden kuljetuksessa alueella, ja joilta ei löydy välttämättä tarvittavaa vastuuvakuutusta mahdollisten onnettomuuksien kattamiseksi.

Tankkerissa tapahtui sunnuntaina räjähdys. Sen ei ole kerrottu aiheuttaneen henkilövahinkoja, ja sen miehistö evakuoitiin maihin. Venäjän viranomaisten mukaan aluksen säiliö ei vaurioitunut eikä öljyvuodon tai uppoamisen vaaraa ole. Venäläismedian mukaan alukseen pääsi räjähdyksen takia kuitenkin vettä sisälle ja sukeltajat ovat tukkimassa vuotoa.

MTV Uutiset tavoitti komentaja-kapteeni, merikapteeni evp. Antero Nykäsen, joka kertoo, että tällaiselle listalle joutuminen kertoo ongelmista.

– Se on selvää että on ongelmia ja todettu ongelmapaatiksi. Kunto on kyseenalainen, ennen kuin toisin todistetaan. Koska Greenpeace on sen todennut, siellä on osaamista tällä alueella. Mikä on tämän vakuutustausta, jos tulee vuoto? Jos ei ole kaiken kattavaa ja vakuutustaustaa, ongelmat jää muiden hoidettavaksi.

Nykäsen mukaan tärkeää on se, että mahdolliseen onnettomuuteen pitää pystyä ennalta varautumaan.

– Ennen kaikkea täysi olla suora kontakti näiden organisaatioiden välillä. En tiedä mikä on todellinen tila, välittääkö naapuri infoa vai ei.

Päivitys 9.2. kello 15.55: Lisätty Antero Nykäsen kommentit.