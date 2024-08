Viron pääministeri vierailulle Helsinkiin

Pääministerit keskustelevat muun muassa Suomen ja Viron välisestä yhteistyöstä, ajankohtaisista turvallisuuskysymyksistä ja EU-asioista.



Keskusteluissa on esillä muun muassa Ukrainan kokonaisvaltainen tukeminen sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Agendalla ovat lisäksi myös ajankohtaiset Nato-asiat, Itämeren turvallisuus ja rajaturvallisuus.



Michal on toiminut Viron pääministerinä heinäkuusta alkaen. Viron edellinen pääministeri Kaja Kallas nimitettiin EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan tehtävään. Kyseessä on Michalin ensimmäinen ulkomaanvierailu pääministerinä.