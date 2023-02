STT siteerasi viime vuonna eniten Yleä ja HS:ää – MTV Uutiset neljäntenä

Siteerausselvityksessä laskettiin STT:n uutisaiheet, jotka oli kirjoitettu siinä määrin jonkin toisen tiedotusvälineen tietojen pohjalta, että niiden lähde oli syytä merkitä otsikkoon. STT:n linja ja ohjeet siteerausten tekemiseen on julkaistu STT:n tyylikirjassa .

Siteerausmäärät laskeneet vuosien varrella

– Siinä näkyy tiukka uutisvuosi. Paljon on uutisoitu näitä isoja asioita, Nato-prosessia ja muita. Lisäksi huomiota herättävän paljon siteerauksissa on medioiden omia selvityksiä. Medioissa on selvästi alettu panostaa omaan uutishankintaan, mikä sitten heijastuu siteerauksiin toisissa medioissa.