Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys.

STT:n tietojen mukaan hallitus on päässyt sopuun valtatie 9:n rahoituksesta.

Kyse on Tampere–Orivesi-välin kunnostuksesta, johon hallitus esittää 109:ää miljoonaa euroa.



Rahoitus sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka hallituksen on määrä antaa torstaina eduskunnalle.



Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle.



Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) lupaili julkisuudessa syyskuussa, että valtatie 9:n kehittämishanke käynnistyy vielä tällä hallituskaudella.

Lokakuussa hallituksen eduskunnalle antamassa lisätalousarviossa rahoitusta ei vielä kuitenkaan näkynyt. Ilman rahaa jääminen herätti arvostelua etenkin Pirkanmaalla, jossa tien merkitys on suuri.



Tien kunnostamisen rahoituksesta päätettiin STT:n tietojen mukaan hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tiistaina.