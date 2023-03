STT:n tiedot: Erdogan-nuken takavarikon taustalla on Poliisihallituksen muistio Koraanin polttamisesta ja muista provokaatioista

Jo ennen nukke-episodia Helsingin poliisi on avannut esiselvityksen Erdoganin kuvan polttamisesta toisessa mielenosoituksessa.

Presidentti Erdogan katkaisi kolmikantaiset neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa ja ilmoitti, että Ruotsin on turha odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelle.

STT:n tietojen mukaan Poliisihallitus on kuitenkin laatinut Koraanin polttamista ja provokaatioita käsittelevän muistion, jota on poliisissa jaettu myös Poliisihallituksen ulkopuolelle.

Poliisihallitus suunnittelee, johtaa, kehittää ja valvoo poliisitoimintaa. STT:n tietojen mukaan Poliisihallituksen muistio on laadittu tammikuussa.

Jäikö sananvapaus puntarista?

Poliisihallituksessa yhteyshenkilöksi Helsinki-selvitykselle on annettu Henry Lehti. Poliisiylitarkastaja Lehti sanoo, että toiminta ja tapahtumat on haluttu selvittää asian saaman julkisuuden takia. Lehden mukaan selvityksessä linjataan poliisin lainmukaista toimintaa tilanteissa, joissa on tulkinnanvaraisuutta.