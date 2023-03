Putinin kuva poltettiin Venäjän suurlähetystön edustalla

Poliisi selvittää asiaa tarvittaessa

– Kun siellä on jotain poltettu yleisellä paikalla, se herättää kiinnostusta, ja kun on todettu, että kuvassa on Turkin presidentti, on syytä epäillä, että kunnianloukkausrikos on tapahtunut, Porola sanoi keskiviikkona STT:lle.