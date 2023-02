Poliisi kielsi mielenosoittajien videon kuvaamisen Aalistunturilla – Poliisihallitus selvittää nyt asiaa

– On ihan selvää, ettei julkisella paikalla kuvaamista voi kieltää. Kyse on perustuslain turvaamasta sananvapauden käytöstä, hän sanoi lehdelle.

"Poliisilla ei ole keinoa estää taltion esittämistä"

Selvitys valmistunee alkukesästä

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen kertoo STT:lle, että kuvaamiskieltoa koskeva selvityspyyntö on lähetetty Lapin ja Oulun poliisilaitoksille, sillä molempien henkilöstöä oli mukana tapahtumissa. Kyse on hänen mukaansa tavanomaisesta selvitysmenettelystä tilanteessa, jossa poliisiin toimintaan on julkisuudessa kohdistettu kritiikkiä ja esitetty väitteitä, että poliisi on menetellyt virheellisesti.