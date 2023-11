Stoltenberg: Ukraina on lähempänä Nato-jäsenyyttä kuin koskaan

– Ukraina on lähempänä Nato-jäsenyyttä kuin koskaan aiemmin. Jatkamme heidän tukemistaan matkalla jäsenyyteen, Stoltenberg sanoi kokouksen jälkeen Naton päämajalla.

Puolustusmateriaali ongelmana

Huolta on viime aikoina kannettu etenkin poliittisesta tahdosta tukea Ukrainaa, mutta Nato-kokouksen perusteella katseen pitäisi pysyä puolustusteollisuudessa.

EU-maat ovat saaneet toimitettua vain noin kolmanneksen miljoonan ammuksen tavoitteestaan, ja Yhdysvaltojen kongressissa Ukraina-tuki on ollut jumissa jo hyvän tovin. Samaan aikaan puolustusteollisuuden kapasiteetin kasvattaminen on hidasta.

– Nyt on tilanne se, että paitsi ammuksia niin laajasti puolustusmateriaalia tarvitaan – ei pelkästään Ukrainan tukemiseen vaan koko Euroopan puolustuksen ja turvallisuusjärjestyksen ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

– Kyse ei ole nyt vain siitä, että ajateltaisiin, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Ja nyt oltaisiin siinä tilanteessa, että voitaisiin tehdä jotain myönnytyksiä. Ei. Pitää nähdä tämä Venäjän pitkäaikainen tavoite ja tahtotila ja toimia sen mukaisesti.

Kuleba: Poliittinen tahto ei huoleta

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi, ettei hän ole huolissaan poliittisen tahdon puutteesta Ukrainan aseistamisessa. Hänenkin mukaansa kyse on paljolti eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteetin ja teknisten ongelmien ratkaisemisesta, mikä on edellytys myös Euroopan oman puolustuskyvyn ylläpitämiselle.

Diplomaattista päänvaivaa sekä Ukrainalle että sen liittolaisille on aiheuttanut myös se, että Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi sanoi The Economist -lehdelle marraskuun alussa, että sotatilanne on jumiutunut rintamalla pattitilanteeseen.