Stoltenberg kehottaa Eurooppaa lisäämään asetuotantoa – muuten edessä voi olla vastakkainasetteluja Venäjän kanssa jopa vuosikymmeniä

Stoltenberg: Paras puolustus tukea Ukrainaa ja investoida Natoon

Ukraina on pyytänyt kipeästi kaipaamiaan tykistöammuksia ja muita ammustarvikkeita liittolaisiltaan samalla kun Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta tulee pian kuluneeksi kaksi vuotta.

Tästä huolimatta Kreml jatkaa Stoltenbergin mukaan jatkuvasti uhkailujaan Nato-maita vastaan. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaa vastaan on osoittanut Stoltenbergin mukaan sen, ettei rauhaa Euroopassa voi ottaa enää annettuna.

Aseavun myöhästyttäminen "pöyristyttävää"

– Yhdysvaltain kongressin epäonnistuminen Ukrainan tukemisessa on lähellä rikollista laiminlyöntiä, Scholzia isännöinyt Biden sanoi pääkaupunki Washingtonissa.

– Se on pöyristyttävää.

Scholz kertoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että hän on luottavaisin mielin aseapupaketin hyväksymisen suhteen.

Paketti on tällä hetkellä senaatin käsittelyssä, mutta sillä on edessään vielä suurempi este alahuoneessa, jos se ylipäänsä hyväksytään. Republikaaneilla on edustajainhuoneessa hienoinen enemmistö ja edustajat ovat pyrkineet liittämään apupaketin osaksi Yhdysvaltain eteläisen rajan niin sanottuja turvaamistoimia.