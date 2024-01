Lumipyry pysäytti liikenteen täysin Etelä-Ruotsissa – "Olen ollut jumissa 12–13 tuntia"

Tuhannen auton jono on venynyt jopa 30 kilometrin mittaiseksi, ja monet ihmiset ovat olleet jumissa autoissaan keskiviikkoaamupäivästä asti. Apua on pyydetty Ruotsin puolustusvoimilta.

Pelastustöitä on tehty koko yö, ja ne jatkuvat vielä tänä aamuna.

– Olen istunut täällä eilisen aamukymmenestä asti, tämä on todella kohtuutonta, sanoo Jimmie Andersson autossaan E22:lla.

Tiet eivät pysy aurattuina

– Ongelmana on, että lunta sataa niin paljon, että aurattu tie peittyy täysin puolessa tunnissa, kommentoi poliisin tiedottaja Evelina Olsson keskiviikkona SVT:lle.

– Lumimyrsky on kuin valkoinen seinä. Autosta poistuminen on vaarallista, mutta niin on autoon jääminenkin, kuvailee Ruotsin eteläisen sotilaspiirin edustaja Janne Bohman.