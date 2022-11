Lumimyräkkä Ruotsissa sekoitti liikenteen ja tuotti hinausyrityksille töitä: "Monella jäänyt vielä kesärenkaat alle"

Tieliikenne sekä matkustajaliikenne ovat olleet sekaisin eteläiseen Ruotsiin saapuneesta lumimyrskystä. Muun muassa Tukholmassa Arlandan lentokentällä on peruttu useita lentoja.

Etelä-Ruotsissa on annettu useita varoituksia runsaasta lumisateesta.

– Monella on jäänyt vielä kesärenkaat alle. He ovat olleet matkalla vaihtamaan talvirenkaita. Autoja on jonkin verran luisunut ojiin, Jansson toteaa.