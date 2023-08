Ennen Venäjän väreissä urheillut Darja Virolainen voi edustaa jatkossa Suomea

Venäläissyntyinen Virolainen (o.s. Reztsova) muutti perheineen Suomeen vuonna 2016 ja on asunut siitä lähtien Suomessa. Hän sai Suomen kansalaisuuden 2021.

Virolainen, 34, on kilpaillut kansainvälisessä ampumahiihdossa viimeksi kaudella 2017–18, mutta hän on ilmoittanut Suomen ampumahiihtoliitolle tavoittelevansa ensi kaudeksi maajoukkuepaikkaa. Maajoukkueeseen päästäkseen Virolaisen on läpäistävä karsinta.