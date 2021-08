SPR on saanut korona-aikana mukaan paljon uusia vapaaehtoisia – tällaisia työtehtäviä on ollut tarjolla

– Moni on halunnut tulla avustamaan Covid-19-rokotuspisteisiin, tarjoamaan asiointiapua riskiryhmään kuuluville ihmisille, vastaamaan auttavaan puhelimeen ja jakamaan koronatietoa esimerkiksi satamiin ja lentoasemille. Korona-aikana myös verkkoystävätoiminta ja ruoka-apu ovat laajentuneet voimakkaasti, Kuusela sanoo.

Kuuselan mukaan uudet vapaaehtoiset ovat pääosin 20–30-vuotiaita, ruuhkavuosien jälkeen aikaa löytäneitä keski-ikäisiä sekä tuoreita eläkeläisiä. Kaikkiaan SPR:n toiminnassa on mukana noin 30 000 vapaaehtoista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) vapaaehtoistoiminnassa korona-aika on vaikuttanut eniten uusien vapaaehtoisten mukaan pääsemiseen, kertoo MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtaja Tapani Tulkki.

Moni lähtee liiton toimintaan mukaan erilaisten lapsiperheille suunnattujen toimintojen kautta, ja viimeisen vuoden aikana merkittävä osa näistä toiminnoista on ollut tauolla.

– Odotamme mielenkiinnolla syksyä. Uskon, että on paljon patoutunutta auttamisen ja myös vertaistuen tarvetta – moni kaipaa verkostoja omaan lapsiperhearkeensa, Tulkki sanoo.

Liiton tukihenkilötoiminta sen sijaan on kasvattanut suosiotaan jo vuosia – myös koronapandemian aikana. Tukihenkilötoiminnassa vapaaehtoiset ovat esimerkiksi nuorten ja vanhempien tukena. Tulkin mukaan liitto on saanut viime vuosina paljon uusia tukihenkilöitä erityisesti maahanmuuttajaäideille: toiminta on kasvanut lyhyessä ajassa valtakunnalliseksi.