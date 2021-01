Helsinki ja Vantaa pyytäneet satoja ihmisiä apuun koronatilanteen vuoksi – SPR:n valmiuspäällikkö kertoo, mistä on kyse

SPR hakee nyt satoja ihmisiä Helsingissä ja Vantaalla. Punainen Risti on varautunut myös muiden kuntien avunpyyntöihin.

– Vapaaehtoisia haetaan kahteen eri tehtävään. Tartuntajäljityksessä vapaaehtoiset toimivat puhelimitse tukien ammattilaisten työtä. Rokotuksissa vapaaehtoiset opastavat rokotukseen saapuvia ja varmistavat, että jokaisella tulijalla on maski. Lisäksi he tukevat ammattilaisia rokotuksen jälkitarkkailussa, ensiaputoiminnan koordinaattori Niina Hirvonen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiristä sanoo tiedotteessa.

Tarkoituksena on, että vapaaehtoiset auttavat erityisesti ruuhkahuippujen aikana. SPR:N mukaan vapaaehtoiset eivät korvaa ammattilaisten työtä, sillä kaupungit ovat rekrytoineet ja rekrytoivat satoja työntekijöitä.

”Poikkeuksellinen tilanne”

– Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, kun tavoitteena on rokottaa mahdollisimman nopeasti suuri osa ihmisistä. Punainen Risti on valmis auttamaan viranomaisia koko maassa, jos apua pyydetään. Tehtäviin tarvitaan nyt myös paljon aivan uusia vapaaehtoisia, ja kannustamme kaikkia kiinnostuneita ilmoittautumaan mukaan, Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Aki Pihlaja sanoo järjestön verkkosivuilla.