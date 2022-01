Sport murjottiin – Risto Dufva vihjaili omistaan: "Joku on käsittänyt jotain väärin"

12. SM-liigassa majailevan Sportin viime aikojen trendi on yhtä kaikki ollut karu: seitsemän tappiota yhdeksästä viime pelistä.

Seuraavaksi vaasalaiset suuntaavat Itä-Suomeen, jossa vastassa on ensin perjantaina Kouvolassa KooKoo ja sen jälkeen lauantaina Lappeenrannassa SaiPa. Lisäksi seuraava viikko alkaa idässä, kun tiistaina Sport vierailee Jukurien kotiluolassa Mikkelissä.

– Tietenkin aina on pelaajilla, mutta kaikki tässä kantavat oman sektorinsa vastuuta. Kyllä meidänkin pitää miettiä, millä keinoilla me saadaan se kireys takaisin, mikä meillä ihan muutama päivä sitten oli. Joku on käsittänyt jotain väärin, Dufva sanoi vihjailevasti.