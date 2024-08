Brooklyn Peltz Beckham mursi olkapäänsä

View this post on Instagram

Nicola, 29, on Brooklynin näyttelijävaimo, jonka kanssa hän meni naimisiin huhtikuussa 2022.

Brooklyn ei maininnut, miten hän sai vammansa, mutta jakoi Instagramin tarinat-osioon ennen julkaisuaan kuvia ravintolaillalliselta. Peoplen mukaan pariskunta oli syömässä japanilaisessa ravintolassa New Yorkissa.

Davidilla ja Victorialla on myös kolme muuta lasta: Romeo, 21, Cruz, 19, ja Harper, 13. Muu perhe on viime päivinä matkustellut ympäri Italiaa ilman Brooklynia ja Nicolaa. David kirjoitti äskettäin somessa, että he kaikki ikävöivät kaksikkoa.