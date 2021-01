Sovittelumenettely on mullistanut käräjäoikeuksien huoltokiistat – vain pieni osa lasten huoltoon liittyvistä kysymyksistä etenee oikeuteen

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin Pekka Päivänsalon mukaan tuomioistuimen käsittelemissä huoltokiistoissa on tapahtunut muutaman vuoden sisällä merkittävä muutos ja edistysaskel: Suomessa otettiin käyttöön vapaaehtoinen sovittelumenettely, joka on saanut valtavan suosion. Menettelyssä käräjäoikeuden tuomari ja sosiaalitoimen työntekijä auttavat vanhempia pääsemään huoltoasioissa sopuun ilman oikeudenkäyntiä.

Käräjäoikeudessa käsiteltävät huoltoriidat voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäinen niistä on huoltajuus, eli määrätäänkö yhteis- vai yksinhuolto.

Huoltajuudella tarkoitetaan lapsen elämään liittyvien suurten päätösten tekemistä. Saaren mukaan huoltolaissa on periaatteena yhteishuollon ensisijaisuus.

Olosuhteiden selvittelyä

Jos vanhemmat eivät pääse sopuun yhteishuoltajuudesta, käräjäoikeus selvittää, voidaanko yhteishuoltajuuteen päätyä tehtävänjakomääräyksellä. Saaren mukaan tämä tapahtuu selvittämällä, missä huoltoasioissa on riitoja vai koskevatko riidat kaikkia osa-alueita.

Yhteishuoltajuus ei Saaren mukaan ole mahdollinen niissä tilanteissa, joissa vanhemmat eivät pysty lainkaan keskustelemaan lapsen asioista riitelemättä tai joissa toinen vanhempi on täysin passiivinen eikä reagoi toisen yhteydenottoihin. Yksinhuoltopäätöksen taustalla voi olla myös esimerkiksi toisen vanhemman vakava päihteiden käyttö, mielenterveyden häiriö tai se, että toinen vanhemmista asuu eri maassa.

Isien perhevapailla olisi vaikutusta

– Joskus vanhemmat ovat päätyneet itse 50–50-asumisjärjestelyyn ja riitelevät käräjäoikeudessa siitä, kumman luona lapsi on kirjoilla, koska se määrittää muun muassa sosiaalietuuksia: vanhempi, jonka luona lapsi on kirjoilla, voi saada esimerkiksi asumistukea tai lapselle koulukyydin.

Pekka Päivänsalon mukaan alle 3-vuotiaiden lasten asumista koskevissa huoltoriidoissa äidit ovat usein vahvemmilla biologian ja lasten hoitojärjestelyjen takia: äidit saattavat vielä imettää ja ovat isiä useammin pienten lasten kanssa kotona perhevapaalla. Jos perheessä on useita lapsia ja nuorin on alle 3-vuotias, muutkin lapset helposti määrätään äidille, sillä lasten jakaminen vanhempien kesken on harvoin lasten edun mukaista.