Soullaulaja Macy Gray avoimena Ozempic-laihdutuslääkkeen haittavaikutuksista: "Olin hereillä koko yön"

Yhdysvaltalainen soullaulaja Macy Gray , 56, avautuu Ozempic-lääkkeen käytöstä, josta on tullut suosittu laihdutuskeino. Lääke on tarkoitettu kakkostyypin diabeteksen hoitoon.

Gray kertoi lääkkeen käytöstään heinäkuussa The Surreal Life -ohjelmassa.

– Olen tavallaan turhamainen ihminen. Olen lihonut paljon parin viime vuoden aikana, ja tämä on juuri sitä aikaa, kun kaikki alkavat puhua tästä Ozempicista, Gray selvensi.

– Olin ottanut sitä parisen viikkoa ja tunsin oloni pahoinvoivaksi koko ajan. Sinulla on kova jano, etkä syö. Siksi sanon, että on pidettävä nämä asiat poissa nuorempien ihmisten ulottuvilta. He tulevat menemään sekaisin, ja se ei ole oikein, Sharon otti kantaa.