Sharon Osbourne käytti trendilaihdutuslääkettä – kertoo nyt olevansa jo liian laiha: "Se vain tapahtui"

Sharon Osbourne , 70, kertoo laihduttaneensa liikaa diabeetikoille tarkoitetulla Ozempic-lääkkeellä , joka on noussut suosituksi laihdutuslääkkeeksi. Enää hän ei käytä kyseistä lääkettä.

Myös Kelly on äskettäin puhunut liiallisesta laihtumisestaan esikoisensa Sidneyn saamisen jälkeen vuonna 2022.

– Olin ottanut sitä parisen viikkoa ja tunsin oloni pahoinvoivaksi koko ajan. Sinulla on kova jano, etkä syö. Siksi sanon, että on pidettävä nämä asiat poissa nuorempien ihmisten ulottuvilta. He tulevat menemään sekaisin, ja se ei ole oikein, Sharon otti kantaa.