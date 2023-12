Elämäntapamuutoksen tehnyt Oprah Winfrey myöntää käyttävänsä laihdutuslääkettä – puhui aiemmin täysin päinvastaista

Yhdysvaltalainen tv-juontaja Oprah Winfrey myöntää People -lehden tuoreessa haastattelussa käyttävänsä laihdutuslääkettä. Juontaja puhui haastattelussa elämäntaparemontistaan ja kertoi, että laihdutuslääke, jonka nimeä hän ei paljastanut, on auttanut häntä "tuntemaan olonsa hyväksi sisältä ja ulkoa".

Winfrey on puhunut vuosikymmenien ajan julkisuudessa kamppailustaan painonsa kanssa, ja hänen kroppaansa on ruodittu myös muiden tahojen toimesta julkisesti. Hän kuvaili Peoplelle, että hänen pilkkaamisensa oli julkista hupia koko 25:n vuoden ajan, kun hän juonsi The Oprah Winfrey Show -keskusteluohjelmaa.