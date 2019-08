Sosiaalityöntekijöiden palkat syynissä – korotuksien toivotaan houkuttavan työhön: "Ääritapauksissa jopa puolet lastensuojelun työntekijöistä on vaihtunut vuoden sisällä"

Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on isoja alueellisia eroja ja kuntien välinen palkkakilpailu käy kiivaana. Yli kolmannes sosiaalityöntekijöistä on saanut viimeisen vuoden aikana palkankorotuksen.



Palkkahaitari on suurin lastensuojelussa: yli 600 euroa. Helsingin kaupunki nostaa palkkoja tämän viikon lopussa.