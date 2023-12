Sortseilla kohahduttanut Alexander Stubb kommentoi nykytyyliään: "Vaimo määrää"

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb kertoo Ehdokkaat vs. google -ohjelmassa tyylinsä muuttuneen vuosien aikana.

– Tyyli on varmaan vähän italialaistunut. Nyt joutuu oikeasti miettimään pukeutumista, kun lähtee ulos, mikä on vähän turhamaista, mutta kai se on osa tätä kaikkea.