MM-rallin sensaatiokuski sai hyviä uutisia

– Martins on tehnyt vahvan vaikutuksen kahdessa edellisessä rallissaan, joten on hienoa toivottaa hänet taas tervetulleeksi tiimiimme. Tämä on epäilemättä vaativa ralli. Se on täysin erilainen verrattuna aikaisempiin. Ei ole helppoa, kun tällaisesta rallista ei ole aiempaa kokemusta, mutta tämä on hänelle hieno mahdollisuus todistaa monipuolisuutensa, M-Sportin tallipäällikkö Rich Millener toteaa WRC:n tiedotteessa.