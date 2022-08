Sometähti Auri Kananen esittelee pahimmat siivoamansa asunnot – "Ihan kivasti on tavaraa"

Auri Kananen esittelee yllä olevalla videolla senhetkistä siivouskohdettaan Turun lähellä. Liikkuminen asunnossa on liki mahdotonta, sillä lattia on niin täynnä tavaraa ja roskia.

– Ihan kivasti on tavaraa. Tuollakin on aika makean näköinen huone, Kananen kuvailee asuntoa, jota moni kuvailisi varmasti aivan toisenlaisilla sanoilla.

Tämänkin asunnon hänelle on ilmiantanut yksi miljoonista someseuraajista. Tällä kertaa seuraajat pääsevät tavallista isompaan rooliin, sillä kolme heistä tulee auttamaan Kanasta asunnon siivouksessa.

Siivoaminen on ollut Kanasen työ jo pidempään. Nykyisin siivoamisen hän tekee ilmaiseksi, ja tulot tulevat videoista .

Kananen on nähnyt monia toistaan karmeammassa kunnossa olevia asuntoja, mutta tämä asunto on hänenkin mittapuullaan huonossa siivossa.

– Tämä on sillä tavalla pahimmasta päästä, kun täällä on ehkä eniten roskaa. Tämä on omakotitalo, ja en ole edes päässyt keittiöön, koska sinne ei pääse.