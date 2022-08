Tähtisiivooja Auri Kananen takoo huikeaa tiliä, vaikka tekee varsinaisen työnsä ilmaiseksi – "Voisi tehdä tosi nopeasti tosi paljon rahaa"

Suomen ehkä suurimmassa nosteessa oleva sometähti on siivousguruksikin kutsuttu Auri Kananen. Hänet tunnetaan myös maailmalla, mistä tulee myös suurin osa hänen someseuraajistaan.

Seuraajia riittää. Eniten niitä on Tiktokissa, jossa Kanasen tiliä seuraa yli 7,5 miljoonaa käyttäjää. Instagramissa seuraajia on vajaat kaksi miljoonaa ja YouTubessa Kanasen kanavan on tilannut yli 1,5 miljoonaa ihmistä.