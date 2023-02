Somen suosikkieläinlääkärien Alli-koira kuoli jäätyään auton alle – yliajaja toimi vastuullisesti: "He tekivät kaikkensa toisen eteen"

– Se on viesti kaikille liikenteessä liikkuville, että on hyvä miettiä etukäteen miten toimia, jos eläin jää auton alle, sanoo Suvi Heinola MTV Uutisille.

Loukkaantunutta eläintä syytä lähestyä varovasti

– Jos on esimerkiksi iso koira, jolla on jalka poikki, niin se voi puolustaa itseään.

Jos itse ei tiedä miten toimia tai on epävarma, niin on pienempien eläinten kohdalla on otettava yhteyttä eläinlääkäriin.

Isomman eläimen ollessa kyseessä onnettomuudesta on ilmoitettava poliisille. Kuolleesta lemmikkieläimestä on asiallista ilmoittaa eläinsuojeluvalvojalle tai poliisille.

– Se on iso helpotus, että saa tiedon lemmikkinsä kuolemasta. Pahinta on se, että kaveri on kateissa ja etkä tiedä missä se on, sanoo Heinola.