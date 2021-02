Greta Thunberg jakoi vinkkejä protestoiville intialaisfarmareille – poliisi aloitti tutkinnan kapinan lietsomisena: Osa mielenosoittajista sytytti ruotsalaisen kuvia tuleen

Intialaiset viljelijät ovat protestoineet maanviljelyä koskevia lakimuutoksia vastaan marraskuusta lähtien. Ympäri maata saapuneet mielenosoittajat ovat asuneet jo viikkoja protestileireissä pääkaupunki Delhin ulkopuolella. Protestileireihin on ehtinyt syntyä muun muassa kirjasto ja lukuisia ruoanjakelupisteitä.Viljelijöiden mukaan säätelyä purkavat lait uhkaavat viedä heiltä elannon ja voitot suuryritysten taskuun. Maanviljelijät pelkäävät jäävänsä hintaneuvotteluissa täysin suuryritysten armoille ja sitä, että tuotteille tähän asti sovitusta minimihinnasta luovutaan.Hallituksen mukaan uudistuksen on määrä modernisoida Intian maataloutta ja parantaa sen globaalia kilpailukykyä ja myös lopulta lisätä viljelijöiden tuloja.

Maanviljelijät leiriytyneet Delhin ympärille viikkojen ajan

– Emme palaa kotiin ennen kuin vaatimuksiimme on taivuttu, protestiliikkeen johtohahmoksi noussut Rakesh Tikait sanoi intialaiskanava NDTV:n mukaan.

Toimittajia häiritty

Protestoijien johto on tuominnut väkivallan. YK on taas kehottanut molempia osapuolia rauhallisuuteen ja Intian hallitusta kunnioittamaan oikeutta rauhanomaiseen protestointiin. Intian hallitus on saanut myös kritiikkiä muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchilta toimittajien häirinnästä protestien aikana.