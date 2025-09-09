Raivo yltyy Nepalissa! Mellakoijat polttivat entisen pääministerin talon – video näyttää kaaoksen

Nepalin pääkaupungissa on meneillään valtaisat mellakat, joiden osana entisen pääministerin asunto ja parlamenttirakennus sytytettiin tuleen. Katso video yltä!
Savu nousee Nepalin pääkaupungissa Katmandussa tiistaina kuvatulla videolla useasta paikasta.
Mielenosoitukset alkoivat maanantaina nuorten raivostuttua hallituksen asettamasta somekiellosta. Nepalin hallitus esti pääsyn useille rekisteröitymättömille sosiaalisen median alustoille, kuten Facebookiin, Youtubeen, Instagramiin ja X:ään. Palveluilla on Nepalissa useita miljoonia käyttäjiä.
Mielenosoittajien mukaan he vastustavat somekiellon lisäksi myös maansa syvään juurtunutta korruptiota.
Maanantaina poliisi kerrottiin käyttäneen kumiluoteja, kyynelkaasua ja pamppuja pitääkseen mielenosoittajat poissa hallintorakennusten luota Nepalissa.
Tiistaina sadat mielenosoittajat tunkeutuivat kuitenkin maan parlamenttiin ja sytyttivät rakennuksen tuleen, kertoo maan parlamentin sihteeristön tiedottaja.
Mielenosoittajat rynnivät parlamenttiin sen jälkeen, kun pääministeri oli eronnut kuolemiin johtaneiden mielenosoitusten seurauksena.
Tiistaina kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka mielenosoittajat tuhoavat ja polttavat entisen pääministerin K. P. Sharma Olin talon.
Mellakoissa on kuollut ainakin 20 ihmistä ja yli sata loukkaantunut, kertoo Reuters.